В Украине военным-иностранцам упростили получение водительских прав
В Украине упростили некоторые государственные услуги для иностранных военных, заключивших контракт на службу.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел.
Теперь иностранцы, которые защищают территорию Украины на законных основаниях смогут получить водительские права.
"Заключая контракт на службу, они получают военный билет и статус временно проживающего на территории Украины", - сказано в сообщении.
Как пояснили в МВД, именно эти документы позволят получить украинское водительское удостоверение иностранным военным.
Напомним, украинцы, которые сейчас находятся в Польше,имеют возможность получить свои первые водительские права. Однако для начала необходимо записаться на курсы водителей.
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