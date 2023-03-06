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В Украине обнаружили два случая кори. Украинцам напомнили, как защититься

Фото: в Украине обнаружили два случая кори (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине обнаружили два случая заболевания корью. Оба случая - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Оба ребенка - из одной семьи, один из них ранее получил первую дозу прививки, второй не был вакцинирован", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечают в Минздраве, детям оказывают необходимую медпомощь, тем, кто с ними контактировал, провели ПЦР-исследование для выявления кори, результаты оказались отрицательными.

Что это за заболевание?

Корь опасна серьезными осложнениями: пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением мозга) и т.д., а также может привести к инвалидности и смерти.

Как проявляется болезнь

Инкубационный период кори составляет 6-21 день. Затем проявляются симптомы: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота.

Как защититься от кори?

Для того чтобы защититься от кори, нужно сделать две дозы вакцины.

"Если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации", - добавили в Минздраве.

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Министерство здравоохранения Украины