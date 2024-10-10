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В Украине не хватает квалифицированных работников: что мешает найти работу

Фото: Собеседование во время трудоустройства (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Процесс трудоустройства для украинцев усложняет низкий уровень заработных плат, предлагаемых работодателями. Среди других ключевых препятствий – нехватка вакансий по специальности и недостаточные профессиональные компетенции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова .

В ходе опроса 56,3% респондентов отметили, что основным препятствием для поиска работы является недостаточная зарплата. Это особенно актуально в условиях экономической нестабильности, когда многие граждане не могут позволить себе работать за низкие доходы. Кроме того, 51,9% опрошенных отметили отсутствие вакансий по их специальности, что часто мешает найти работу, соответствующую квалификации.

Недостаточность профессиональных навыков также остается важной проблемой: 34% респондентов сообщили, что им не хватает знаний, требуемых работодателями.

Другие факторы, мешающие трудоустройству, включают разочарование в собственных силах (12,9%), нехватку навыков активного поиска работы (11,1%) и невозможность найти работу из-за боевых действий в регионе проживания (8,3%). Еще 9,3% респондентов отметили необходимость дополнительного образования и переквалификации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украина переживает острый кадровый кризис, который оказывает существенное влияние на развитие бизнеса и экономики. По данным Министерства экономики, количество официально трудоустроенных лиц сократилось с 11,5 млн. в 2021 году до 9 млн. в 2023 году. Для обеспечения устойчивого роста ВВП на уровне 7% ежегодно до 2030 года Украине необходимо еще около 4,5 млн рабочих.

Исследование Европейской бизнес ассоциации (EBA) показало, что 74% украинских компаний испытывают значительный дефицит кадров, что превышает осенний показатель 2023 года, когда о проблеме сообщали 55% предприятий. Больше недостает работников в сферах критической инфраструктуры, транспорта, логистики, строительства и производства.

Отметим, в Украине остается актуальным вопрос неравенства оплаты труда мужчин и женщин. Так, данные Госстата свидетельствуют, что к началу полномасштабной войны в Украине в 2021 году разница в зарплатах мужчин и женщин составила 18,6%. После 24 февраля 2022 года значительно вырос уровень трудоустройства женщин – на 8%, но гендерный разрыв в зарплатах только обострился.

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