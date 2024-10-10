В Украине не хватает квалифицированных работников: что мешает найти работу

В ходе опроса 56,3% респондентов отметили, что основным препятствием для поиска работы является недостаточная зарплата. Это особенно актуально в условиях экономической нестабильности, когда многие граждане не могут позволить себе работать за низкие доходы. Кроме того, 51,9% опрошенных отметили отсутствие вакансий по их специальности, что часто мешает найти работу, соответствующую квалификации.

Недостаточность профессиональных навыков также остается важной проблемой: 34% респондентов сообщили, что им не хватает знаний, требуемых работодателями.

Другие факторы, мешающие трудоустройству, включают разочарование в собственных силах (12,9%), нехватку навыков активного поиска работы (11,1%) и невозможность найти работу из-за боевых действий в регионе проживания (8,3%). Еще 9,3% респондентов отметили необходимость дополнительного образования и переквалификации.