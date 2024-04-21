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В Украине бушует непогода. Без света десятки населенных пунктов в шести регионах

Фото: в Украине бушует непогода, обесточены 76 населенных пунктов 21 апреля (t.me/OdessaDumskayaNet)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за непогоды в Украине 21 апреля нет света в 76 населенных пунктах в шести регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Из-за непогоды обесточены 76 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности:

  • в Киевской области из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте:
  • в Сумской области из-за непогоды обесточено 1790 абонентов в 20 населенных пунктах;
  • в Кировоградской области к утру из-за непогоды остаются отключенными 1762 точки учета в 16 населенных пунктах;
  • в Одесской области в результате неблагоприятных погодных условий без света остаются 5350 абонентов в 9 населенных пунктах;
  • в Черниговской области из-за ухудшения погодных условий отключено 2079 абонентов в 7 населенных пунктах;
  • в Николаевской области из-за непогоды остаются обесточенными 2013 точек учета в 3 населенных пунктах.

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