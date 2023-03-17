В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейских рынках, - Галущенко
В Украине будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны, в частности европейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.
Чиновник рассказал, что на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.
В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - на промышленное производство головок для топливных кассет.
Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.
По словам Галущенко, в настоящее время в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу.
"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", - указал министр.
В свою очередь президент "Энергоатома" Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива предприятие планирует выйти через три года.
Напомним, ранее Галущенко проинформировал, что Украина полностью независима от России в сфере ядерного топлива - не закупает ТВЭЛы и не вывозит отработанные ядерные компоненты.
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