В Украине решили перевести военное образование на стандарты НАТО
Кабинет министров утвердил концепцию перевода военного образования Украины на стандарты НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Как пишет Мельничук, Кабмин принял изменения в постановление "О создании единой системы военного образования". Была утверждена концепция трансформации системы военного образования, в ходе которой будет построена современная модель на основе требований качества стандартов НАТО.
"Признан утратившими силу Перечень высших учебных заведений, входящих в единую систему военного образования, и Положение о подготовке военных специалистов в высших учебных заведениях единой системы военного образования", - добавил Мельничук.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии недавно показали учения украинских военных на вертолетах Sea King.
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