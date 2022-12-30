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В Украине решили перевести военное образование на стандарты НАТО

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Пятница 30 декабря 2022 19:13
В Украине решили перевести военное образование на стандарты НАТО Фото: в Украине утвердили концепцию военного образования на основе стандартов НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил концепцию перевода военного образования Украины на стандарты НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как пишет Мельничук, Кабмин принял изменения в постановление "О создании единой системы военного образования". Была утверждена концепция трансформации системы военного образования, в ходе которой будет построена современная модель на основе требований качества стандартов НАТО.

"Признан утратившими силу Перечень высших учебных заведений, входящих в единую систему военного образования, и Положение о подготовке военных специалистов в высших учебных заведениях единой системы военного образования", - добавил Мельничук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии недавно показали учения украинских военных на вертолетах Sea King.

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