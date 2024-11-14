В Украине вырос спрос на IT-специалистов: кого ищут чаще всего

В Украине растет спрос на IT-специалистов, а также вырос спрос на специалистов в некоторых областях, в частности, маркетинга. Заметно выросло и количество отзывов от кандидатов на разные вакансии.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на DOU.
В октябре 2023 года количество вакансий на портале jobs.dou.ua достигло нового рекорда с начала полномасштабного вторжения – 5684 предложения. Это на 442 вакансии больше, чем в предыдущем месяце, и на 1400 больше по сравнению с октябрем прошлого года.
В октябре отмечены и другие рекордные показатели. В частности, вакансий в сфере маркетинга было больше всего за последнее время – 639 предложений. В категориях, связанных с обработкой данных, также наблюдается рост: для аналитиков открыто 372 вакансии, для Data Engineer - 85, а для Data Science - 65. Кроме того, количество вакансий в DevOps достигло 180, что является вторым по величине показателем по последние два года.
Количество вакансий в октябре 2024 года по категориям и опыту (инфографика DOU)
Существенно возросла и активность кандидатов: в октябре количество отзывов увеличилось на 7 тысяч по сравнению с сентябрем. Самая большая конкуренция остается в категории Front-end – на одну вакансию приходится 114 отзывов, а для QA количество отзывов уменьшилось до 78.
Среднее количество отзывов на одну вакансию (инфографика DOU)
Среди компаний, активно публиковавших вакансии, лидируют Genesis (94 вакансии), SKELAR (82), PIN-UP Global и Nova Digital.
Ранее РБК-Украина писало, что в третьем квартале 2024 годаа ситуация на рынке труда в Украине оставалась сложной, однако спрос на работников продолжал расти благодаря постепенному восстановлению экономической активности.
По данным НБУ, количество вакансий достигло самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения, а рост наблюдался почти во всех профессиональных сферах. Лидерами по спросу остаются рабочие специальности, сфера обслуживания и розничная торговля, в частности, в Киеве, Львове и Днепре. Также впервые за два года зафиксирован рост количества резюме, что свидетельствует об активизации поиска работы среди украинцев.
Также мы рассказывали, что полномасштабная война в Украине стала вызовом для рынка труда, значительно изменив его. Женщины все чаще осваивают профессии, традиционно считавшиеся "мужскими" – в промышленности, на транспорте и в аграрном секторе.
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