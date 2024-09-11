RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине опробовали новый наземный робот "Змей": где он будет задействован

Фото: робот "Змей" (me.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинская машина для разминирования "Змей" прошла комплекс испытаний. Теперь она имеет сертификат соответствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Как рассказал заместитель Министра экономики Игорь Безкаравайный, речь идет об "уникальном решении в украинских условиях".

Производители позиционируют "Змея" в качества легкой и быстрой машины, которая может выдержать подрыв противотанковой мины. Ее можно использовать как для очистки от осколочных и фугасных боеприпасов.

Однако этот робот имеет преимущество в том, что есть возможность быстрой замены комплектующих, получивших повреждения при взрыве. Также робот имеет довольно низкую стоимость производства.

В зависимости от комплектации стоимость "Змея" составляет 14,5-20 тысяч долларов. А при серийном производстве цена может опуститься еще ниже.

Вес работы составляет около тонны, а ширина – 1,35 метров. Этот робот может разминировать до 2,5 га в час. А оператор может находиться в 2,9 км от нее.

Производство оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно наращивать производство собственного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, а также результаты его боевого применения.

Отметим также, что в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн. беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине