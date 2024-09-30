В Украине выпал первый снег: в сети показали фото и видео

Погода и снег в Карпатах

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, по состоянию на 4 часа утра понедельника, 30 сентября, в Карпатах шел снег, а на горе Поп Иван температура воздуха составляла 3-5 градусов ниже нуля.

"По состоянию на 9:30 30.09.2024 на горе Поп Иван туман, ветер северный 20-22 м/с, температура воздуха -5°С", - рассказали немного позже в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Информация о погоде на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Украинцам показали также, как выглядит заснеженная гора.

Снег на горе Поп Иван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Между тем пользователи в социальных сетях также делятся кадрами первого снега.

"В Карпатах выпал первый снег", - написал автор цифрового контента и общественный деятель Игорь Зинкевич в своем Facebook и обнародовал соответствующие фотографии.

Публикация Игоря Зинкевича о первом снеге в Карпатах (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)

"Доброе утро", - написали в Telegram-канале "Драгобрат INSIDER" и поделились видео, на котором можно увидеть заснеженный лес.

Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время

По словам Диденко, днем 30 сентября в западных областях Украины вероятны сильные дожди. В Карпатах - дожди с мокрым снегом.

На остальной территории нашей страны в ближайшее время ожидается сухая погода.

"Сильный ветер с этим противным завыванием еще побудет, будет гонять листву. Очень осторожно под старыми деревьями и билбордами, проходите быстро. Но 1-2 октября ветер попустит", - рассказала эксперт в своем Facebook.

Синоптик отметила также, что сегодня:

в западной части Украины будет холодно - 7-11 градусов выше нуля

в Винницкой области - 12-14°С

на севере - 13-18°С

в центральной части - 19-24°С

на востоке и юге - 20-25°С

в Киеве - 19 градусов выше нуля (будет сухо, но прогнозируется сильный ветер)

"В ближайшее время значительный температурный контраст - от +9+14 градусов на западе до +22+26 градусов на востоке Украины", - подытожила метеоролог.

Пост Диденко в соцсети (скриншот: facebook.com/tala.didenko)