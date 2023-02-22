В Украине вынесли приговор коллаборантам, корректировавшим огонь по школам и больницам

В Украине суд вынес приговор четырем коллаборантам, корректировавшим российские обстрелы украинских школ и больниц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Злоумышленники собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донбасса. В первую очередь их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях", - пишет пресс-служба.
Оккупанты использовали разведывательные данные для подготовки ракетных ударов по украинским городам. В ходе обстрела были зафиксированы удары по зданиям социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины.
"Сотрудники СБУ задержали вражеских приспешников в ходе спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей", - добавляет СБУ.
Суд назначил им наказание в виде от 8 до 12 лет заключения.
Среди осужденных:
Фото: в Украине вынесли приговор коллаборантам, корректировавшим огонь по школам и ликаням (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также разоблачила старосту поселка, который помогал россиянам во время наступления на столицу.
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