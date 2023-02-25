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В Украине разоблачили на взятках начальника одесской таможенной лаборатории

Фото: в Украине разоблачили на взятках начальника одесской таможенной лаборатории (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила на взятке начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что должностное лицо наладило механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов, которым обещало за "вознаграждение" не создавать искусственных препятствий во время исследований качества иностранных товаров.

"Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы. За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал 300 долларов", - пишет пресс-служба.

Каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур. СБУ задокументировала многочисленные факты извлечения неправомерной выгоды.

"Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки", - добавляет пресс-служба.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: в Украине разоблачили на взятках начальника одесской таможенной лаборатории (t.me/SBUkr/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области недавно задержали банду пророссийского "вора в законе" , тесно сотрудничавшего с Россией

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