В Украине отправили в тюрьму агента КГБ Беларуси. Собирал данные об обороне границы

О ком идет речь

Злоумышленником оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Ровенской области.

Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения Десантно-штурмовых войск СССР, где принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане.

Чем занимался агент Беларуси

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршруты перемещения военной техники.

Сотрудники СБУ задержали вражеского соратника по месту его жительства, во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.

Фото: Агент Беларуси (facebook.com/ssu.rivne)

Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

Суд отправил в тюрьму агента КГБ

Приговором Заречненского районного суда злоумышленник признан виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины.

Ему назначено 6,5 лет тюремного заключения.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры подготовлена жалоба на приговор суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд с требованием увеличить срок заключения.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Сегодня стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.

Также СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.