В Украине откроют резервные центры поддержки для освобожденных из плена военных

Приказом Минобороны утверждены два дополнительных учреждения здравоохранения в центральном регионе. Они будут специализироваться на медицинской и психологической реабилитации военнослужащих, вернувшихся из плена.

Временно исполняющий обязанности государственного секретаря Минобороны Никита Никитенко отметил, что создается система поддержки для военных, переживших плен. Каждый центр реинтеграции будет иметь специалистов для индивидуального подхода к реабилитации - от медицинского осмотра до психологической адаптации.

Это базируется на недавно принятом законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

Закон предусматривает обязательное прохождение реинтеграционных мероприятий и постизоляционного сопровождения для военных, вернувшихся из плена.

Центры оперативно будут реагировать на потребности освобожденных защитников ВСУ, разведывательного органа Минобороны и Государственной специальной службы транспорта.