В Украине с сегодняшнего дня за городом авто должны ехать с включенными фарами

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине снова действует правило относительно включенных фар на автомобилях. Водители теперь должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Львовской области.

Как отмечается, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Напомним, ранее эксперты рассказали, можно ли сэкономить на ремонте авто и как это правильно сделать.

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