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В Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД: о чем речь

Фото: в Украине с начала мая будет действовать важное изменение в ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 мая водители должны будут включать ближний свет фар во время движения за городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1105 от 20 октября 2023 года.

Согласно постановлению, водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года. 
Стоит пояснить, что ранее требование действовало только в течение осенне-зимнего периода, то есть, с 1 октября по 1 мая. 

В частности в случае ухудшения видимости разрешается включать дальний свет фар. 

Нарушение постановления наказывается штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Согласно данным Европейского исследовательского института по безопасности дорожного движения, соответствующий шаг позволит уменьшить количество ДТП в светлое время суток до 15%

Напомним, РБК-Украина писало о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения среди украинских водителей и штрафах, которые приходится за них выплачивать.

Тем временем с апреля начали действовать новые правила ПДД на отдельных участках Киева.

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