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В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога (отбой)

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Киев, Среда 02 августа 2023 08:24
В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога (отбой) Фото: в Украине во второй раз за утро объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине вторично за это утро объявили воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 08:24 карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога (отбой)

Впоследствии отбой тревоги дали и в Киеве.

Причина тревоги

Причиной масштабной тревоги в Украине активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

Стоит добавить, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО сложно перехватить.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 08:41 карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога (отбой)

Новая атака РФ по Украине

Это уже вторая за сегодняшнее утро масштабная воздушная тревога. До этого российская армия ночью дронами "Шахед" атаковала мирные города Украины.

В частности, под атакой оказался Киев. Но силы ПВО сбили над столицей все обнаруженные цели - это более 10 дронов. Обломки которых упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Без серьезных разрушений и пожаров, информации о пострадавших нет.

Также в результате атаки дронов на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары в Одесской области, там поврежден элеватор.

Кроме того, силы ПВО уничтожили над Сумской областью БПЛА типа "Шахед".

Детальнее о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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