В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога (отбой)
По всей Украине вторично за это утро объявили воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 08:24 карта воздушных тревог выглядит так:
Впоследствии отбой тревоги дали и в Киеве.
Причина тревоги
Причиной масштабной тревоги в Украине активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.
Стоит добавить, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО сложно перехватить.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 08:41 карта воздушных тревог выглядит так:
Новая атака РФ по Украине
Это уже вторая за сегодняшнее утро масштабная воздушная тревога. До этого российская армия ночью дронами "Шахед" атаковала мирные города Украины.
В частности, под атакой оказался Киев. Но силы ПВО сбили над столицей все обнаруженные цели - это более 10 дронов. Обломки которых упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Без серьезных разрушений и пожаров, информации о пострадавших нет.
Также в результате атаки дронов на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары в Одесской области, там поврежден элеватор.
Кроме того, силы ПВО уничтожили над Сумской областью БПЛА типа "Шахед".
Детальнее о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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