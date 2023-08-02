В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога (отбой)

По всей Украине вторично за это утро объявили воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 08:24 карта воздушных тревог выглядит так:

Впоследствии отбой тревоги дали и в Киеве.

Причина тревоги

Причиной масштабной тревоги в Украине активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

Стоит добавить, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО сложно перехватить.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 08:41 карта воздушных тревог выглядит так:

Новая атака РФ по Украине

Это уже вторая за сегодняшнее утро масштабная воздушная тревога. До этого российская армия ночью дронами "Шахед" атаковала мирные города Украины.

В частности, под атакой оказался Киев. Но силы ПВО сбили над столицей все обнаруженные цели - это более 10 дронов. Обломки которых упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Без серьезных разрушений и пожаров, информации о пострадавших нет.

Также в результате атаки дронов на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары в Одесской области, там поврежден элеватор.

Кроме того, силы ПВО уничтожили над Сумской областью БПЛА типа "Шахед".

Детальнее о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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