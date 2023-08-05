В Украине второй раз за сутки масштабная тревога, снова МиГ-31К (отбой)

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Снова из-за взлета российского истребителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:42, карта воздушных тревог выглядит так:
Как пишут Воздушные силы, тревога снова была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Вся Украина - ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - сообщает пресс-служба.
В большинстве областей объявили об отбое. По состоянию на 12:12 карта воздушных тревог выглядит так:
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