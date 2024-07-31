В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины снова объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:23 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:24 (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области России.
В 12:41 во всех областях объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась около 20 минут.
В ночь на 31 июля россияне атаковали Украину:
Основным направлением удара была Киевская область. В частности это была одна из самых массированных атак БпЛА Shahed-131/136.
К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы всех Сил обороны, тактическая и армейская авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ.
Во время защиты были уничтожены все 89 беспилотников и вышеупомянутая авиационная ракета Х-59.
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