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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: в чем причина (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины снова объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:23 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. 

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:24 (alerts.in.ua)

Взлет МиГ-31К

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области России. 

Отбой 

В 12:41 во всех областях объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась около 20 минут. 

Массированная атака в ночь на 31 июля 

В ночь на 31 июля россияне атаковали Украину: 

  • управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области; 
  • 89-ю ударными беспилотниками типа Shahed. 

Основным направлением удара была Киевская область. В частности это была одна из самых массированных атак БпЛА Shahed-131/136. 

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы всех Сил обороны, тактическая и армейская авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ.

Во время защиты были уничтожены все 89 беспилотников и вышеупомянутая авиационная ракета Х-59.

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