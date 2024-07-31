В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: в чем причина (отбой)

По состоянию на 12:23 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:24 (alerts.in.ua)

Взлет МиГ-31К

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области России.

Отбой

В 12:41 во всех областях объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась около 20 минут.

Массированная атака в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля россияне атаковали Украину:

управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области;

89-ю ударными беспилотниками типа Shahed.

Основным направлением удара была Киевская область. В частности это была одна из самых массированных атак БпЛА Shahed-131/136.

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы всех Сил обороны, тактическая и армейская авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ.

Во время защиты были уничтожены все 89 беспилотников и вышеупомянутая авиационная ракета Х-59.