Украине следует позаимствовать европейские практики трудоустройства женщин с детьми, - Шуляк

Большая вовлеченность женщин в экономические процессы может способствовать увеличению ВВП страны на треть. Это возможно за счет реализации в Украине более современных гендерных и семейных практик, создания сети дошкольных учреждений для детей 1-3 лет.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, в Украине, как и в других странах, есть значительный разрыв между занятостью женщин и мужчин. Сегодня в мире работает 50% женщин и 80% мужчин. В Украине до войны – 47,8% женщин и 62,9% мужчин. На трудоустройство женщин оказывает существенное влияние само рождение ребенка. При том, что на трудоустройство мужчин – почти не влияет. И чем больше детей, тем меньше уровень возвращений женщин в профессиональную жизнь, а значит и экономическое развитие страны, поскольку они влаем связаны.

"40% женщин в европейских странах утверждают, что наличие детей влияет на их карьеру. После второго ребенка 47% женщин сокращают количество рабочих часов, а после третьего 70% бросают работу. То есть выбор женщины рожать второго или третьего ребенка – это потенциально выбор , что значительно усложнит карьерное развитие", – рассказала парламентарий.

Как показывает опыт ЕС и европейские исследования, единовременные выплаты при рождении ребенка оказывают значительное, но кратковременное положительное влияние на рождаемость и негативное влияние на трудоустройство женщин. Следовательно, политика по обеспечению услуг по уходу за детьми - детские сады и ясли для детей от 3 лет оказывает значительное положительное влияние как на рождаемость, так и на уровень трудоустройства женщин.

При этом такие услуги должны отвечать нескольким критериям: наличие в достаточном количестве, финансовая и территориальная доступность и качество воспитания в учреждениях дошкольного образования.

"Не менее важен формат отпуска по уходу за ребенком. Исследования демонстрируют, что после отпуска дольше 12-16 месяцев женщины имеют меньше шансов для карьерного роста при возвращении на работу, а отпуск не дольше года положительно влияет на возвращение к работе и не снижает карьерные шансы матерей", - рассказала Елена Шуляк.

Потенциальными причинами негативного влияния длительного отпуска является то, что женщины используют его максимально, чем задерживают выход на работу. Длительное отсутствие на работе приводит к потере некоторых навыков. Поэтому снижается конкурентоспособность женщины в коллективе, усложняется возврат к рабочему контексту и т.д.

В то же время более короткие отпуска нужно дополнять политиками по предоставлению доступа к качественным услугам по уходу за маленькими детьми, в частности детских садов. При отсутствии таких услуг и при коротком отпуске часть женщин будет вынуждена бросать работу, чтобы ухаживать за детьми самостоятельно.

Также важно, чтобы оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длился не дольше 1-1,5 лет, что является наиболее благоприятным для работающих женщин, как показывает опыт ЕС. Она стимулирует матерей возвращаться на работу и быть конкурентными, поскольку за этот период женщина с более низкой вероятностью потеряет важные навыки, и ей проще будет вернуться в рабочий контекст.

Кроме того, положительное влияние будет иметь введение практики обязательного использования отцом части отпуска по уходу за ребенком, развитие грантовых программ для открытия и развития предпринимательства женщинами, в том числе одинокими матерями.

Положителен также фокус на получение конкурентных профессий, которые часто считаются "мужскими". Обучение женщин техническим профессиям, содействие получению первого опыта в этих областях к рождению ребенка будет повышать их шансы возвращаться к полученным профессиям, ведь они предполагают и финансовую мотивацию, и готовность работодателей адаптироваться под потребности высококвалифицированных работниц.

Кроме этого Шуляк убеждена, что украинские женщины могут и имеют право предоставлять свою экспертизу во всех процессах восстановления современной Украины. Ведь они являются активным пользователем социальных и государственных услуг, поэтому хорошо знают, где и что лучше изменить, чтобы страна развивалась по новым правилам.

Более того, каждая украинка, считает Шуляк, должна иметь возможность реализовать свое избирательное право – быть избранной в представительный орган государства. Впрочем, из-за полномасштабной войны ее право на это ограничено. Чтобы исправить законодательное несовершенство и обеспечить украинским женщинам полноценный доступ к политическим должностям, нужно внести некоторые законодательные изменения.

"По условиям действующего законодательства, чтобы иметь возможность баллотироваться в народные депутаты, украинские граждане должны проживать в Украине не менее 5 лет и находиться за границей не более 90 дней подряд. В то же время после 24 февраля 2022 года очень много украинок, ища спасения для себя и детей, были вынуждены выехать за пределы Украины и до сих пор не вернулись. То есть, они за границей уже гораздо дольше, чем 3 месяца. Это автоматически означает, что в пассивном избирательном праве они ограничены", - пояснила она.

Именно поэтому, по словам народной депутатки, в положениях Избирательного кодекса Украины следует рассмотреть возможность расширения перечня исключительных случаев, не считающихся нарушением избирательного законодательства. Кроме этого, Украине нужно работать в направлении увеличения гендерных квот для женщин.

"Эти цифры имеют справедливое право расти, ведь у профессионализма и лидерства нет пола. Впрочем, именно сейчас – во время войны, из-за милитаризации прогнозируемым может быть рост патриархальных настроений по приоритету для мужчин в выдвижении на любые должности. Поэтому сегодня перед нами всеми стоит задача закрепить гендерное равенство не только в законах, но и на уровне общественного мнения, общественного сознания. Только так мы сможем преодолеть наследие прошлого в гендерных отношениях и положении женщины", - добавила Шуляк.

По ее словам, Украина также должна обновить законодательство по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, выполнив одно из условий на пути в ЕС. Действующий закон принят еще в 2005 году и не учитывает ни евроинтеграционный курс Украины, ни милитаризацию общества, которое стало результатом российской вооруженной агрессии.

Речь идет об:

Учете изменений, которые произошли в украинском обществе по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, в частности продвижение гендерного равенства во всех сферах жизни общества;

Необходимости усиления обеспечения гендерного равенства в связи с получением Украины статуса страны – кандидата к вступлению в ЕС;

Необходимости учета вызовов и угроз, возникших в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Во время войны женщины доказали, что имеют в обществе не менее важную, а в некоторых вопросах – и ведущую роль. Именно поэтому обеспечение равенства должно стать одним из ключевых направлений государственной политики. Равенство между женщинами и мужчинами не может больше быть предметом дискуссий, она должна стать нормой как законодательной, так и общественной", – резюмировала Елена Шуляк.

Она также добавила, что мы должны сегодня предлагать те нормы, которые обеспечат равенство возможностей, размеров зарплат за одну и ту же работу, недопущение дискриминации по гендерному принципу на рабочем месте, в доступе к государственным услугам. Украина является кандидатом на полноценное членство в ЕС, и пора воплощать европейские нормы не только в законодательство, но и в повседневную жизнь.