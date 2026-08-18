В Украине перезахоронили прах Евгения Коновальца

Глава государства подчеркнул, что возвращение праха Коновальца - восстановление национальной памяти и опыта освободительной борьбы. Он назвал полковника символом суверенного государства.

"Он боролся поступками, убеждал смелостью и мыслил реалистично тогда, когда многим было удобнее оставаться в плену тех или иных химер. Коновалец знал, что сильное государство нуждается в сильной армии и был организатором украинской армии", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Коновалец вернулся именно в такую Украину, о которой мечтал: сильную, самостоятельную и с одной из самых крепких армий мира.

Уроки истории и ответ на российскую агрессию

По словам Зеленского, в прошлом Украине не удалось утвердиться из-за отсутствия единства и ошибки тогдашних политиков. В то же время, он подчеркнул, что сейчас государство делает все, чтобы не допустить повторения подобных сценариев.

"Уже пятый год Россия пытается сломать наше государство своей полномасштабной войной... Но какое бы зло россияне ни сотворили, мы знаем: все их зло мы вернем им своей дальнобойностью, а себе изберем, создадим столь необходимый для нас мир", - подчеркнул президент.

Планы других выдающихся украинцев

Глава государства отметил, что возвращение праха стало возможным благодаря продолжительной работе команды Офиса президента, дипломатов, историков и украинских общин за рубежом.

Зеленский выразил благодарность Украинской стрелковой общине Канады и Украинскому национальному объединению, которые десятилетиями хранили память о Коновальце.

Кроме того, глава государства анонсировал продолжение работы по возвращению праха и других видных украинских деятелей.

"Сегодня есть еще немало имен тех, кто боролся за Украину... и, к сожалению, покоится не в Украине. Мы сделаем все, чтобы шаг за шагом вернуть на родную землю каждого и каждую из настоящих украинских героев", - подытожил Зеленский.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Коновалец (1891-1938) - украинский военный и политический деятель, полковник Армии Украинской Народной Республики, командир Сечевых стрелков, основатель Украинской военной организации (УВО) и первый глава Организации украинских националистов (ОУН).

Родился 14 июня 1891 года в селе Зашкив близ Львова. Во время Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии, в 1915 году попал в русский плен.

В 1917 году бежал из лагеря и прибыл в Киев, где стал одним из организаторов Галицко-Буковинского шалаша Сечевых стрелков. Под его командованием формирование стало одним из самых боеспособных подразделений Армии УНР.

После поражения Украинской революции 1917-1921 годов Коновалец продолжил борьбу за независимость Украины в эмиграции. В 1920-х годах он возглавил УВО, а в 1929 году стал главой ОУН, созданной на конгрессе в Вене.

23 мая 1938 года Евгений Коновалец погиб в Роттердаме в результате спецоперации советских спецслужб. Взрывное устройство было спрятано в коробке из-под конфет, которую ему передал агент НКВД Павел Судоплатов. Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме.