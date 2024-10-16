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В Украине будут проверять религиозные организации на связь с РПЦ

Фото: Церковь в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины принял решение о порядке проведения проверок религиозных организаций на связь с Российской православной церковью (РПЦ).

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко .

Нардеп сообщает, что правительство поддержало предложение Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

"Правительство приняло протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования о наличии признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена", – написал Гончаренко.

Предложения по проверкам РПЦ в Украине (Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко)

Запрет РПЦ в Украине

23 сентября в Украине вступил в силу закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РПЦ. Закон был принят Верховной Радой 20 августа.

Согласно новому закону, в Украине запрещена деятельность религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве-агрессоре или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины. Однако одна из норм вступит в силу через 9 месяцев, давая Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) время на расторжение связей с РПЦ.

Если будут подозрения в связях определенной церкви с РПЦ, специальная комиссия проведет экспертизу, и в случае подтверждения подчинения российской церкви Государственная служба по вопросам этнополитики может подать иск в суд о прекращении деятельности такой организации.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине большинство граждан поддерживают объединение двух крупных православных церквей под руководством предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Эпифания.

По данным опроса КМИС, 70% украинцев идентифицируют себя как православные. Из них 56% относят себя к ПЦУ, что составляет 81% среди всех православных в Украине. 7% относят себя к православным без конкретизации, а 6% – к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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