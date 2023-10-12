В Украине цифровизируют данные по поставкам вооружения

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине скоро переведут в цифровой формат все данные о поставках силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в его вечернем обращении.

"Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются. В частности, для того чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно", - заявил президент.

По словам Зеленского, необходимо сделать все для того, чтобы отчеты в Киеве не отличались от реальных фактов на передовой.

Производство вооружения в Украине

Напомним, с начала полномасштабной войны Украина активно производит вооружение. В частности, речь идет о боеприпасах и дронах.

Как отмечал министр стратегической промышленности Александр Камышин, с января по июль этого года Украина произвела в десять раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.

При этом Кабмин в прошлом месяце предложил направить военный налог на финансирование производства украинского оружия.

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