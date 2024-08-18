Украине нужно поощрять инвесторов строить ветростанции налоговыми стимулами, - инвестор

Украине необходимо ввести налоговые стимулы на импорт оборудования для ветроэнергетики, чтобы привлечь больше инвесторов, и такие электростанции строились быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регионального менеджера немецкой компании Notus Energy в Украине Александра Подпругина.

"Именно ветростанции должны стать одной из основ новой энергетической системы. И именно их можно построить быстро", - сказал Подпругин.

По его словам, то, что парламент отменил НДС и импортную пошлину на ввоз в страну разного вида энергетического оборудования, кроме того, которое нужно для ветроэнергетики, не логично.

Он отметил, что его компания продолжает работать над своими проектами, но в целом отсутствие налоговых льгот делает такие проекты более дорогими.

"Инвесторы готовы вкладывать деньги в новые проекты. Чем благоприятнее будет такой режим для инвесторов, как украинских, так и иностранных, тем больше будет построено", - заявил участник рынка.

По его мнению, Украина должна конкурировать за международных инвесторов.

"Если наши соседние страны создают более благоприятные условия, если там строить инвесторам дешевле, скорее, то, конечно, они пойдут инвестировать именно там, наши соседние страны", - сказал Подпругин.

"Именно предоставление такой льготы важно для того, чтобы склонять инвесторов в сторону страны", - добавил он.

Также участник рынка отметил, что есть зарегистрированный законопроект №11455, который все же предоставляет налоговые стимулы для строительства ветроэлектростанций. Кроме того, его поддерживает энергетический комитет Совета.

"Очень хотелось бы, чтобы главный комитет, именно финансовый, налоговый, который является главным в предоставлении таких льгот, также поддержал его, потому что действительно это важно для новых проектов", - подчеркнул Подпругин.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику призвали первого вице-премьер-министра, министершу по вопросам экономики Украины Юлию Свириденко поддержать Законопроект №11455

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может усугубиться.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.