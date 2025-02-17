В Украине за неделю в водоемах утонуло 22 человека, из них шестеро - дети

Как сообщается, в Херсонской области под лед провалились трое детей: двое мальчиков 9 и 13 лет и девочка 14 лет. Еще один случай был зафиксирован в Одесской области. Там под лед на местном пруду провалились трое мальчиков, они погибли.

"Запомните: не бывает более или менее безопасного льда. И даже крепкий, на первый взгляд, лед может в любой момент не выдержать. Не рискуйте!", - призывают спасатели.

Правила поведения на водоемах зимой

Зимой нельзя выходить на тонкий лед и проверять его крепость ударом ноги, а обязательно использовать для этого палку. Нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте.

При движении по льду нужно следить за его поверхностью, обходить опасные места и участки с кустами и травой. Если лед недостаточно крепок, нужно остановиться и возвращайся назад тем же путем, делая первые шаги без отрыва от его поверхности.

Если человек оказался в ледяной воде, а рядом никого нет, нужно расставить широко руки и стараться удерживаться на поверхности. Энергичные движения при нахождении в воде способствуют быстрому охлаждению. Без резких движений нужно попытаться выползти на крепкий лед в сторону, откуда пришли и ползти к берегу, отталкиваясь ногами от края льда.