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В Украине без света остаются полтысячи населенных пунктов: в Минэнерго назвали причину

Фото: Отключение света в Украине по состоянию на 10 января зафиксировано в 500 населенных пунктах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на утро 10 января в Украине остаются обесточенными 523 населенных пункта. Самая частая причина отключений - обледенение линий и падение опор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, энергетики продолжают работы по возобновлению электроснабжения потребителям, обесточенным в результате непогоды, - за сутки запитано около 500 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областях.

В то же время пока остаются без света 523 населенных пункта. Больше всего обесточенных из-за непогоды в Днепропетровской области - 186, Кировоградской - 107, Николаевской - 99 и в Одесской области - 97 населенных пунктов. Также есть отключение из-за непогоды в Черниговской, Сумской, Запорожской области.

Энергетики работают в усиленном режиме. Для работ по устранению повреждений и восстановлению электроснабжения задействовано 153 бригады, 422 рабочих, 174 единицы техники.

Непогода в Украине

По данным Минэнерго, из-за усложнения погодных условий и существенного похолодания в Украине в разных областях наблюдалось значительное обледенение линий. Это провоцирует в частности обесточивание в населенных пунктах.

Из-за непогоды (похолодания и шквального ветра) по состоянию на утро 9 января было обесточено 1025 населенных пунктов.

По прогнозу синоптиков, в конце недели в Украину придет очередная порция морозов с севера. Ночная температура может упасть до 20 градусов мороза.

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