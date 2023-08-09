В Украине существенно упростили работу ОСМД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами. Разрешена электронная подпись и уменьшен кворум для собрания участников объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №7029.
Законом вводится:
Также законом устраняется пробел законодательства о невозможности представления на государственную регистрацию документов частично в бумажной, а частично в электронной форме.
Подробнее о законопроекте 7029 читайте в колонке глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк для РБК-Украина "На расстоянии – как дома. В Украине упростят жизнь участникам ОСМД".