В Украине существенно упростили работу ОСМД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами. Разрешена электронная подпись и уменьшен кворум для собрания участников объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №7029 .

Законом вводится:

возможность использовать электронные подписи при голосовании участников ОСМД;

возможность участвовать в собрании дистанционно;

уменьшение требований по количеству голосов совладельцев, необходимых для принятия решений в многоквартирном доме, предполагающее наличие 50% голосов для принятия всех решений кроме отсоединения многоквартирного дома от инженерных сетей;

унификацию существующего законодательного регулирования по оформлению протоколов собрания совладельцев;

ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий

Также законом устраняется пробел законодательства о невозможности представления на государственную регистрацию документов частично в бумажной, а частично в электронной форме.

Подробнее о законопроекте 7029 читайте в колонке глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк для РБК-Украина "На расстоянии – как дома. В Украине упростят жизнь участникам ОСМД".