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В Украине существенно упростили работу ОСМД

Фото: для ОСМД упростили жизнь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами. Разрешена электронная подпись и уменьшен кворум для собрания участников объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта №7029.

Законом вводится:

  • возможность использовать электронные подписи при голосовании участников ОСМД;
  • возможность участвовать в собрании дистанционно;
  • уменьшение требований по количеству голосов совладельцев, необходимых для принятия решений в многоквартирном доме, предполагающее наличие 50% голосов для принятия всех решений кроме отсоединения многоквартирного дома от инженерных сетей;
  • унификацию существующего законодательного регулирования по оформлению протоколов собрания совладельцев;
  • ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий

Также законом устраняется пробел законодательства о невозможности представления на государственную регистрацию документов частично в бумажной, а частично в электронной форме.

Подробнее о законопроекте 7029 читайте в колонке глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк для РБК-Украина "На расстоянии – как дома. В Украине упростят жизнь участникам ОСМД".

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