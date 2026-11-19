Об этом РБК-Украина сообщили в компании.

Самолет для модификации передали военные ССС. По словам бойцов, Puma – надежный и выносливый самолет, способный пережить падение или неудачное приземление, работать в дождь, туман или снег. Однако из-за уязвимости штатной связи к современной РЭС существующие у подразделения беспилотники сейчас не используют.

Что известно о Puma

RQ-20A Puma AE разработала американская компания AeroVironment. Самолет запускают с руки, а для разведки он имеет оптическую и инфракрасную камеру.

Корпус самолета влагозащищен, поэтому он способен приземляться как на сушу, так и воду. Соответственно, и выполнять миссии может при неблагоприятных погодных условиях. В воздухе беспилотник может находиться более трех часов. Размах его крыла составляет 2,8 метра.

Самолет имеет цифровой канал для передачи данных DDL, однако интенсивное применение РЭБ на фронте выдвигает дополнительные требования к связи беспилотников. В 2023 году Армия США сообщала о финансировании поставок Украине более 500 летательных аппаратов Puma вместе с наземным оборудованием и услугами.

Интеграция Palych

Для модернизации Puma подошел стандартный комплект Palych, не требующий существенных наработок. После интеграции проверили связь в лаборатории и провели полевое испытание.

Благодаря обновлению штатной связи системой Palych, Puma сможет выполнять полетные миссии в условиях активного подавления со стороны враждебных и дружественных средств РЭБ на расстоянии до 50 км.

Palych переносит штатный канал связи беспилотника в другую рабочую полосу. Ее можно подобрать в соответствии с радиоэлектронной обстановкой, чтобы уменьшить влияние помех на связь.

Система используется для модернизации ударных дронов и отдельных моделей DJI и Autel. За все время система Palych в разных конфигурациях была установлена на 6 тысяч бортов.