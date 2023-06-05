RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создадут веб-портал "Дія. Цифровая громада": как он будет работать

Фото: в Украине создадут новый государственный портал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о функционировании веб-портала "Дія. Цифровая громада". Портал ориентирован на цифровое развитие, цифровую трансформацию и цифровизацию на местном и региональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 2 июня 2023 г. №556.

Согласно документу, веб-портал имеет официальный адрес в Интернете - hromada.gov.ua. Владельцем веб-портала и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на его программное обеспечение является государство в лице Минцифры. Техническим администратором веб-портала является государственное предприятие "ДІЯ", относящееся к сфере управления Минцифры.

Основными задачами веб-портала является информационное и аналитическое обеспечение местных госадминистраций, других государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, в частности:

  • актов законодательства в области цифровизации, цифрового развития, электронного управления и электронной демократии, методических рекомендаций, цифровой трансформации и цифровизации;
  • предоставление местным госадминистрациям, другим государственным органам, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам аналитической и статистической информации.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в приложении госуслуг "Дія" может появиться искусственный интеллект. По его словам, в Министерстве цифровой трансформации работают над виртуальным помощником Надежда.

Федоров сообщил, что речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении "Дія", а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити