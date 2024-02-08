В Украине создадут унифицированную методику закупок для гражданских проектов в восстановлении

В Украине планируется создать унифицированную методику по закупке сопутствующих услуг и работ в гражданском строительстве в проектах восстановления. Работу по разработке новых стандартов закупок будут проводить вместе с участниками рынка, включая архитекторов, инженеров, представителей проектных и экспертных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, разработку методики будет проводить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, поскольку у них уже есть успешный опыт формирования методики закупки работ по строительству. Впрочем, непосредственная работа над новыми стандартами будет совместной - вместе с рынком и профильными специалистами, поэтому уже скоро сформируют команду экспертов.

"Мы все прекрасно понимаем, насколько важны вопросы качества и полноты проектной документации, соблюдение стандартов при проектировании и непосредственном строительстве, а также тщательность технических обследований. При этом, чтобы привлечь лучших специалистов к важным проектам, государству действительно необходима прозрачная, унифицированная и понятная закупки сопутствующих услуг и работ в гражданском строительстве", - подчеркнула Шуляк.

Она подчеркнула: новые стандарты восстановления Украины необходимо создавать вместе с урбанистическим и архитектурным сообществом. Поэтому для поиска общих точек соприкосновения и первых шагов дорожной карты сотрудничества государства и профессиональной среды состоялась встреча с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

"Нам нужно помнить, что в будущем эффективная коммуникация между профильными государственными учреждениями и архитекторами помогла бы наладить эффективное сотрудничество. Поэтому нужно создавать новые правила, благодаря которым будут повышаться качество услуг и экспертизы в отрасли", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп также отметила, что любая монополия узкого круга лиц по госзаказу недопустима, ведь к проектированию во время восстановления украинских городов и сел должны иметь возможность приобщаться все профессионалы на равных условиях и принципах. Речь идет о вовлечении в грамотное восстановление страны ведущих архитектурных бюро и самостоятельных талантливых архитекторов.

Напомним, с марта 2024 года заработает цифровая экосистема восстановления Украины DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), которая позволит запустить восстановление по полной - осуществлять управление проектами восстановления и проводить их мониторинг от этапа отбора до завершения реализации.