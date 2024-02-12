В Украине создадут систему страхования военных рисков, как предусмотрено программой с МВФ

"Определенная концепцией модель страхования военных рисков предполагает введение обязательного и добровольного страхования", - говорится в сообщении.

Концепция разработана с участием специалистов Всемирного банка, НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики. Она будет обсуждаться и внедряться поэтапно. Следующим шагом будет презентация и обсуждение данной концепции с представителями бизнеса

Предлагаемая модель будет работать с участием локальных страховщиков, международных перестраховщиков и государства в лице специально созданного Государственного агентства (или другого учреждения, определенного с международными донорами по результатам будущих обсуждений), и требует разработки отдельного законопроекта, сообщили в НБУ.

Дальнейшая проработка модели и подготовка изменений к законодательству будет продолжаться в рамках рабочей группы с участием специалистов НБУ, Министерства финансов и Министерства экономики.

Страхование рисков

Напомним, в ноябре Кабинет Министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков. Страхование кораблей стало возможно благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования - Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механизма Unity Facility. Общий объем покрытия по этой программе составляет 50 млн. долларов.

Это решение прежде всего положительно повлияет на работу зернотрейдеров. Новый механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4,0 млрд гривен.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 г. Указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства. Сопредседателями Совета являются глава НБУ и министр финансов.