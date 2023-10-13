RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создадут медицинский департамент Минобороны. Умеров подписал приказ

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал указ о создании медицинского департамента Минобороны Украины.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам заместителя министра, это позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

"Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения о подтверждении качества турникетов, которые производятся в Украине, теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США", - сказала Калмыкова.

Она пояснила, что сейчас в Вооруженных силах Украины есть утвержденный перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.

После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, которые поступили в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, которые не соответствуют стандартам, изымут и заменят на качественные.

Электронный реестр военнообязанных

Недавно министр обороны Рустем Умеров отметил, что смысл Е-реестра военнообязанных - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

Ранее РБК-Украина писала, что электронный реестр призывников и военнообязанных должен появиться в ближайшее время, и в октябре ожидаются финальные шаги по его запуску.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем Умеров