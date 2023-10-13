В Украине создадут медицинский департамент Минобороны. Умеров подписал приказ

По словам заместителя министра, это позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

"Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения о подтверждении качества турникетов, которые производятся в Украине, теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США", - сказала Калмыкова.

Она пояснила, что сейчас в Вооруженных силах Украины есть утвержденный перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.

После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, которые поступили в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, которые не соответствуют стандартам, изымут и заменят на качественные.

Электронный реестр военнообязанных

Недавно министр обороны Рустем Умеров отметил, что смысл Е-реестра военнообязанных - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

Ранее РБК-Украина писала, что электронный реестр призывников и военнообязанных должен появиться в ближайшее время, и в октябре ожидаются финальные шаги по его запуску.

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