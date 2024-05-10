В Украине создали рекрутинговый центр Сухопутных войск

"Учитывая то, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем", - заявил он.

По его словам, во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

"Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная - также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом", - отметил он.