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В Украине создали интерактивную карту книжных магазинов

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 22:48
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В Украине создали интерактивную карту книжных магазинов Фото: в Украине создали интерактивную карту книжных магазинов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине была создана карта, на которой собраны все книжные магазины страны. По состоянию на сегодняшний день их уже почти полтысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский институт книги .

"Поддержка и развитие чтения невозможны без развития книжной экосистемы Украины, ее развитие и поддержка является одной из приоритетных задач Стратегии развития чтения, утвержденными Кабинетом Министров Украины 03 марта 2023 года", сообщили в Институте книги.

По их словам, способствовать популяризации чтения, приблизить книгу к украинскому читателю сможет интерактивная карта книжной экосистемы Украины, которая на этой неделе была презентована Институтом.

"Интерактивная карта книжной экосистемы - это удобный и полезный инструмент, содержащий много информации о местах и событиях, которые нужны читательской аудитории", - добавила пресс-служба Украинского института книги.

Более того, украинцев заверили, что периодически будут обновлять данные на карте. По состоянию на сейчас их 455.

"Команда Украинского института книги будет благодарна, если вы найдете еще не обозначенные книжные магазины и пришлете нам эту информацию", - говорилось в заявлении.

Найти интерактивную карту можно по ссылке. Обратиться к новому или не отмеченному книжному магазину можно на электронную почту:

  • vira.karasjova@ubi.org.ua.

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