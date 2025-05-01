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В Украине стартуют продажи обновленного Opel Movano: цены и характеристики

Фото: в Украине стартуют продажи обновленного Opel Movano (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

В Украине начинаются официальные продажи немецкого коммерческого автомобиля Opel Movano. Автомобиль получил новый 2,2-литровый дизельный двигатель, а также ряд обновлений систем комфорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый Opel Movano традиционно предлагает очень просторный салон. Уже в базовой комплектации авто получило мультимедийную систему с цветным 5-дюймовым дисплеем.

Новый двигатель серии MultiJet - это 2,2-литровый турбодизельный двигатель мощностью 140 л.с. и крутящим моментом в 350 Нм. Он соединен с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Весь крутящий момент передается на переднюю ось.

Новый Opel Movano с кузовом цельнометаллический фургон Panel Van предлагается в трех вариантах длины (L2-L3-L4) и в двух вариантах высоты (H2-H3), с объемом грузового отсека от 11,5 до 17 куб м.

Цены на обновленный коммерческий автомобиль Opel Movano с новым мотором начинаются с отметки в 1 432 900 гривен. Opel Movano также предлагается с кузовом грузопассажирский фургон Crew Cab. Он имеет 6-7-местный пассажирский салон и грузовой отсек объемом 10,5 куб м. Цены грузопассажирской версии - от 1 674 200 гривен.

 

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Автомобильный рынокOpel