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В Украине стартуют продажи нового Volkswagen Passat B9: названы цены и характеристики

Четверг 27 февраля 2025 13:38
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В Украине стартуют продажи нового Volkswagen Passat B9: названы цены и характеристики Фото: Volkswagen Passat B9 прибыл в Украину (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

В Украине начались продажи нового поколения Volkswagen Passat с индексом B9. Автомобиль впервые за всю историю модели доступен исключительно с кузовом "универсал" под названием Variant.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый универсал бизнес-класса стал первым Volkswagen в Украине, который получил в свое распоряжение бензиновый двигатель 1,5 eTSI в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Также для него будут доступны двигатели 2.0 TDI и 2.0 TSI, мощностью 150 л.с. и 204 л.с. соответственно.

В Украине стартуют продажи нового Volkswagen Passat B9: названы цены и характеристики

На украинском рынке немецкий автомобиль будет представлен в двух комплектациях: Business и Elegance. В исполнении "Бизнес" уже присутствуют такие опции, как адаптивный круиз-контроль, диодная оптика, трехзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника и тому подобное. Цены на авто начинаются с отметки в 1 669 583 грн.

В версии Elegance также добавляется матричная оптика, камера кругового обзора, спортивные кресла, подогрев заднего ряда сидений и лобового стекла и др. Цены на топовый вариант стартуют с отметки в 1 880 470 грн. Интересно, что обе модификации можно заказать со всеми вариантами силовых агрегатов.

В Украине стартуют продажи нового Volkswagen Passat B9: названы цены и характеристики

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