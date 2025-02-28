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В Украине стартуют продажи нового кроссовера Opel Grandland: названы цены и характеристики

Пятница 28 февраля 2025 13:59
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В Украине стартуют продажи нового кроссовера Opel Grandland: названы цены и характеристики Фото: в Украине стартуют продажи нового кроссовера Opel Grandland (пресс-служба Opel)
Автор: Константин Широкун

В Украине начинаются продажи на новый кроссовер Opel Grandland. Автомобиль первым из других моделей бренда получил переднюю часть в стиле 3D Vizor - с подсвеченным логотипом и продольными LED-полосками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый кроссовер имеет длину в 4,65 метра, ширину - 1,9 метра, высоту - 1,66 метра. При этом колесная база новинки составляет 2784 мм.

В Украине стартуют продажи нового кроссовера Opel Grandland: названы цены и характеристики

Новый Opel Grandland будет предлагаться в Украине с бензиновым турбодвигателем 1.6 PureTech, выдающим 180 л.с. и 300 Нм. В смешанном цикле расход топлива составляет около 7,9 л на 100 км. Вместе с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. С места до 100 км/ч новый кроссовер разгоняется за 8,7 секунды, а максимальная скорость авто составляет 213 км/ч.

В Украине стартуют продажи нового кроссовера Opel Grandland: названы цены и характеристики

Цены на кроссовер Opel Grandland в стартовом исполнении Edition начинаются с отметки в 1 343 000 грн. Автомобиль в более дорогом исполнении GS оценен в 1 472 000 грн.

В Украине стартуют продажи нового кроссовера Opel Grandland: названы цены и характеристики

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