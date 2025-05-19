RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики

Фото: в Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek
Автор: Константин Широкун

В Украину прибыл обновленный пикап Peugeot Landtrek. Автомобиль получил модернизированный салон и более мощный силовой агрегат - турбодизель MultiJet 200, а также систему полного привода с несколькими режимами движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне отличить обновленный Peugeot Landtrek можно по видоизмененной решетке радиатора с обновленным логотипом бренда, измененному переднему бамперу с серебристыми вставками, а также новым шильдикам.

Также французский пикап в максимальной комплектации получил полностью цифровой 7-дюймовый кластер панели приборов. Кроме того, все версии автомобиля получают обновленный руль - с новым логотипом и кнопками управления дополнительными функциями.

Под капотом машины прописался новый турбодизель на 2,2 литра под названием MultiJet 200, пришедший на замену 1,9-литровому дизельному мотору. Новый турбодизель выдает 200 л.с. против 150 л.с. у предшественника. Вместе с ним кроме механической трансмиссии теперь можно выбрать и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Цены на обновленный пикап Peugeot Landtrek в Украине начинаются с отметки в 1 483 900 гривен за версию с механической коробкой передач. Версия с автоматической трансмиссией оценена минимум в 1 741 600 гривен.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокPeugeot