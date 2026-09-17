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В Украине стартует бесплатный курс по инвестициям для новичков: от первых шагов до выбора активов

13:15 17.09.2026 Чт
3 мин
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aimg Анна Березина
В Украине стартует бесплатный курс по инвестициям для новичков: от первых шагов до выбора активов Курс по инвестиционной грамотности бесплатный для украинцев (фото: Inzhur)
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Количество украинцев на рынке ценных бумаг с начала 2022 года увеличилось почти в 12 раз. На фоне растущего интереса к инвестициям 15 сентября стартует бесплатный курс для людей без экономического образования и опыта инвестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз компании Inzhur, которая является разработчиком курса.

Задача инвестиционного курса - дать базовую систему, по которой можно сравнивать инвестиционные инструменты, считать реальную доходность и оценивать риски до того, как вкладывать деньги.

Инвестиции становятся популярнее

По состоянию на 1 августа 2026 года в Украине насчитывалось 271,3 тыс. уникальных инвесторов в ценные бумаги, преимущественно физических лиц.

В то же время у украинцев сегодня есть широкий выбор способов работать со сбережением: от депозитов и ОВГЗ до фондов недвижимости, иностранных акций и криптовалют. Но заявленная доходность показывает только часть картины. Конечный результат определяют также валютный курс, налоги, комиссии, ликвидность и риск актива.

Именно на этой логике построен новый курс по инвестиционной грамотности.

Детали инвестиционного курса

Курс состоит из четырёх модулей и 18 лекций. Его создала команда инвестиционной компании Inzhur.

Он бесплатно доступен на платформе Prometheus для людей, не имеющих экономического образования, опыта инвестирования и для всех, кто интересуется темой личных финансов.

"За последние годы инвестировать в Украине стало гораздо проще технически. Но возможность инвестировать в несколько кликов еще не означает, что человек понимает, что именно он покупает. Он должен понимать, откуда берется доход, какие риски он берет и сколько получит после налогов и комиссий", - говорит основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

"Мы хотим сделать эту базу доступной как можно большему количеству украинцев, не имеющих финансового образования. Если рынок розничных инвестиций растет, вместе с ним должно расти и качество решений", - добавляет Журжий.

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Ведущим и амбассадором курса стал актер и сценарист Евгений Янович.

Финансовые понятия объясняют через повседневные примеры: инфляцию - через изменение покупательной способности тысячи гривен, личные финансы - через содержание холодильника, а диверсификацию - через принцип "не складывать все яйца в одну корзину".

Что даст обучение

После курса слушатель должен выйти с пониманием как принимать инвестиционные решения самостоятельно: готов ли он инвестировать, какую сумму может выделить без ущерба для бюджета и как сравнивать различные инструменты по доходности, порогу входа, ликвидности, налогам, комиссиям и рискам.

В программе разбирают восемь вариантов: от депозитов и ОВГЗ до недвижимости, акций и криптовалют.

Один из практических блоков показывает модель, какой результат могли бы дать в год одинаковые 100 долларов в шести различных инструментах с учетом курса, налогов и комиссий за одинаковый годовой период.

Отдельно слушатели разберут, как проверять инвестиционные предложения, замечать признаки мошенничества и распределять риски между разными активами.

Курс бесплатно доступен на Prometheus с 15 сентября.

Цель проекта - способствовать формированию культуры взвешенного инвестирования в Украине. Он должен показать, что начать инвестировать можно и без больших сумм. Курс поможет разобраться, во что вкладывать деньги, какие риски брать на себя и как проверять инвестиционные предложения.

Ранее также сообщалось, что Inzhur запустил приложение для инвестиций в недвижимость и облигации.

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