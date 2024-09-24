В Украине упростили процедуру выплат семьям погибших защитников

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.

Установлено также, что решение о назначении и выплате единовременной помощи будет приниматься Минветеранов, а средства будут перечисляться Минветеранов на банковский счет получателя.

Постановлением определяются полномочия Минветеранов по назначению и выплате единовременной денежной помощи, координации взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе центров предоставления административных услуг.