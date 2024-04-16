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В Украине упростили получение финансовых услуг: как это будет работать

Украина, Вторник 16 апреля 2024 13:26
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В Украине упростили получение финансовых услуг: как это будет работать Фото: финансовые услуги будет получать проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили совместный проект, который значительно уприт обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, речь идет о комплексной передаче копий электронных документов и/или содержащихся в них отдельных данных, сформированных с помощью приложения Дія (т.е. "комплексный шеринг").

Технологический механизм модели "комплексного шеринга" позволит банкам получать информацию о клиенте из государственных реестров одним "пакетом" с помощью приложения Дія.

"Шеринг документов - это упрощающая документооборот революционная технология, убирает лишние копии и экономит время как работникам учреждений, так и людям. Благодаря мультишерингу украинцы смогут через Дію делиться не только копиями и данными цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7 за один раз в несколько кликов. Банк посылает запрос, а клиент подтверждает его с помощью Дії", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас если человек нуждается в предоставлении электронных копий нескольких цифровых документов при получении банковских услуг, то ему обычно нужно отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Если таких документов будет 10, то придется 10 раз проходить одни и те же процедуры передачи электронных копий цифровых документов из различных государственных реестров: показывать работнику штрих-код цифрового документа и подтверждать запрос на отправку его копии, пояснили в НБУ.

Постановление правительства

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок комплексной передачи электронных отображений информации, содержащихся в документах, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Всего речь идет о 15 документах.

Комплексная передача электронных копий документов предусматривает возможность передачи по желанию человека одновременно электронных копий документов, определенных постановлением, и/или по выбору личности отдельных электронных копий указанных документов или отдельной информации (сведений, данных) из таких документов.

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