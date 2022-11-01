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В Украине наблюдаются сбои в работе Vodafone: названа причина

Фото: в работе Vodafone наблюдаются сбои (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В некоторых регионах Украины могут наблюдаться сбои в работе мобильного оператора Vodafone.

Об этом говорится в SMS-рассылке оператора, сообщает РБК-Украина .

"Друзья, из-за повторных атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Могут возникать временные сложности со связью. Мобильная сеть нуждается в питании и долго не может работать от аккумуляторов", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что на время работе мобильной сети помогают дизель-генераторы, но их количество ограничено. Также там добавляют, что уже работают над восстановлением связи, но нестабильная ситуация может продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры.

Отметим, что после очередного массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре, который россияне нанесли в понедельник, 31 октября, по всей территории страны начали возникать перебои с электроэнергией.

Перебои со связью наблюдались и в этот день. Тогда, кроме Vodafone, проблемы наблюдались также у операторов lifecell и Kyivstar.

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