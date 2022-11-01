В Украине наблюдаются сбои в работе Vodafone: названа причина

"Друзья, из-за повторных атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Могут возникать временные сложности со связью. Мобильная сеть нуждается в питании и долго не может работать от аккумуляторов", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что на время работе мобильной сети помогают дизель-генераторы, но их количество ограничено. Также там добавляют, что уже работают над восстановлением связи, но нестабильная ситуация может продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры.