В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина

Как отметили в пресс-службе, сегодня с 00.00 до 11.00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений.

В то же время, днем промышленные и солнечные электростанции на крышах увеличили объемы производства, соответственно дефицит в энергосистеме уменьшился. Также украинская энергосистема по запросу оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны.

"Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17.00 до 24.00", - говорится в сообщении.

Графики отключений

По данным "Укрэнерго", графики почасовых отключений могут быть применены для понижения уровня потребления при превышении определенных лимитов объемов для каждой области.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" доводит эти лимиты накануне каждому облэнерго. Если область потребляет в пределах лимита, обесточивание потребителей может не применяться. Если лимит превышен - обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

Информацию, когда могут быть применены отключения, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.