В Украине отменили в этом году ГИА для учеников 4 и 9 классов

В Украине в этом году отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов с целью сохранения жизни и здоровья учащихся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины от 11 января 2023 года № 19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 января 2023 года под № 167/39223", - пишет пресс-служба.