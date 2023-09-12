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В Украине школьники могут получить ноутбук бесплатно: разъяснение МОН

Украина, Вторник 12 сентября 2023 13:32
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В Украине школьники могут получить ноутбук бесплатно: разъяснение МОН Фото: в Украине школьники могут получить ноутбук бесплатно (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для того чтобы получить ноутбук бесплатно, родители должны подать соответствующее заявление в школу, где учится ребенок. В частности, в первую очередь техникой будут обеспечены малозащищенные категории детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН Украины.

"Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Девайсы для ребенка - это не только о подключении к урокам", - отмечают в министерстве.

В частности, как отмечается, в 2022-2023 учебном году 1,5 млн детей учились онлайн, а во многих городах образовательный процесс проходил в смешанном формате.

"По нашим данным, 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению", - констатируют в МОН, добавляя, что к концу года в школы передадут 40 тысяч ноутбуков, при этом уже передано 35192 гаджетов.

Что нужно для того, чтобы получить ноут?

Чтобы "зафиксировать потребность" ребенка в ноутбуке, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где обучается ребенок.

"Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что он решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение", - объясняют в МОН.

Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?

В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:

  • малообеспеченные или многодетные семьи;
  • внутри перемещенных детей;
  • детей с особыми образовательными потребностями;
  • детей с инвалидностью;
  • детей, лишенных родительской опеки.

Какие области получат ноутбуки?

В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Одесская.

"Девайсы распределяют пропорционально между этими областями Украины. У нижней из них нет приоритета друг над другом", - отмечают в МОН.

Если полученный ноутбук сломался или потрялся?

В случае, если полученный ноутбук сломался, родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.

Напомним, ранее школы не имеют права отказывать в зачислении или переводе детей на семейную, экстернатную и дистанционную форму обучения. Родители учащихся и учениц имеют право выбирать любую из них.

При этом в Министерстве образования спрогнозировали , что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно.

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