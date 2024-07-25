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В Украине шифруют личные данные абитуриентов с ВОТ, - Лубинец

Украина, Четверг 25 июля 2024 15:20
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В Украине шифруют личные данные абитуриентов с ВОТ, - Лубинец Фото: меры безопасности для студентов с оккупированных территорий (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Фамилии абитуриентов с временно оккупированных территорий шифруются во всех информационных системах. Это сделано в целях их безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Известно, что фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ТОТ или переселились с оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года, шифруются во всех информационных системах, используемых для обработки вступительных документов.

Как отмечает Лубинец, шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков. Ведь дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационных властей не смогут идентифицировать, что это за лицо.

"Поэтому абитуриенты из ВОТ могут быть спокойными в процессе поступления в заведения высшего образования Украины", - отметил он.

Студентам с ВОТ

Напомним, абитуриенты из категории внутренне перемещенных лиц могут рассчитывать на некоторые льготы при поступлении и обучении.

Также украинское правительство разрешило части студентов подавать в вузы военно-учетные документы после завершения войны с Россией.

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