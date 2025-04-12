В Украине расширили программу "Доступные лекарства": препараты для беременных и онкобольных
Программа "Доступные лекарства" в Украине расширяется, включая новые препараты для лечения онкологических заболеваний и поддержки беременных. С августа 2025 года украинцы смогут получать лекарства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
В 2025 году программа "Доступные лекарства" продолжит расширяться, добавляя новые лекарства для беременных и пациентов с онкологическими заболеваниями. Решение о расширении программы было принято правительством Украины, что позволит значительно улучшить доступность медицинских препаратов для украинцев.
Какие лекарственные средства будут добавлены в программу
С августа 2025 года в программу будут добавлены лекарства для беременных женщин, страдающих от анемии.
Это включает препараты железа двухвалентной соль и фолиевую кислоту в таблетках. Также будет увеличен перечень лекарств для сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в частности индапамид, торасемид и метилдопа для лечения гипертензии и контроля давления.
Кроме этого, с октября 2025 года в программу будут добавлены лекарства для гормональной терапии при раке молочной железы. Препараты, такие как экземестан, летрозол и тамоксифен, помогут пациенткам с онкологическими заболеваниями получить необходимое лечение.
Сейчас программа "Доступные лекарства" включает лекарства по следующим направлениям:
- Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;
- Сахарный диабет, в том числе инсулины;
- Несахарный диабет;
- Хронические болезни нижних дыхательных путей;
- Расстройства психики и поведения, эпилепсия;
- Болезнь Паркинсона;
- Лекарственные средства для лиц в посттрансплантационном периоде;
- Лекарственные средства для лечения боли и оказания паллиативной помощи;
- Лекарственные средства для лечения болезней эндокринной системы;
- Лекарственные средства для лечения метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
- Лекарственные средства для лечения глаукомы;
- Лекарственные средства для лечения мигрени;
- Лекарственные средства для лечения заболеваний у детей;
- Медицинские изделия для измерения в амбулаторных условиях уровня сахара в крови пациентами с диабетом I типа.
Программа "Доступные лекарства" предоставляет возможность получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту, а стоимость препаратов покрывает Национальная служба здоровья Украины.
С июля 2025 года все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе.
Для того чтобы воспользоваться этой программой, пациентам необходимо обратиться к своему семейному врачу или специалисту и получить электронный рецепт.
В рамках программы уже доступны лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, эпилепсии, болезни Паркинсона и других хронических заболеваний.
Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что благодаря переговорам с украинскими производителями удалось достичь договоренностей о снижении цен на более 200 препаратов, из которых на половину цены уже снижены, а на остальные снижение начнется в течение апреля. Средний размер скидки составляет 17%, варьируясь от 10% до более 60%, в зависимости от конкретного препарата.
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