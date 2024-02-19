RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине разработали дистанционно управляемую платформу для эвакуации раненых военных (фото)

Фото: дистанционно управляемая платформа для эвакуации раненых военных FoxTac (t.me/zedigital)
Автор: Татьяна Степанова

Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых военных с поля боя. Конструкция называется FoxTac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что система полного привода позволяет дистанционно управляемой платформе ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном.

Транспортер защищен от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км.

Именно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора, и спасти раненого.

Исследовательские образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания. Сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять дистанционную платформу в войска.

 

Фото: дистанционно управляемая платформа для эвакуации раненых военных FoxTac (t.me/zedigital)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине тестируют беспилотную работу D-21-11. Машина оборудована автоматической турелью и способна выполнять боевые задания в горячих точках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифраВойна России против Украины