В Украине разработали боражирующий боеприпас Stick M12 (фото)

Украинская оборонная компания разработала боражирующий боеприпас. Его название - Stick M12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на United Military Solutions.
В компании рассказали, что их новый дрон способен лететь на расстояние до 70 км. При этом БПЛА Stick M12 типа "Крыло" способен находиться в воздухе более часа.
По данным компании, ударный беспилотник снабжен одним электрическим двигателем в задней части. В передней части находится боевая часть. Он предназначен для поражения стационарных целей, бронированной техники и мест дислокации личного состава врага.
Известно, что в июне партию этих баражирующих боеприпасов получила 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск. В партию вошли 10 беспилотников, которые обошлись благотворителям в 1 млн 50 тысяч гривен (примерно 100 тысяч гривен за Stick M12).
В сентябре житомирская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Гуманитарный Хаб "Житомир"".
Этот фонд недавно начал сотрудничество с компанией United Military Solutions, производство БПЛА которого находится в Житомирской области.
"Благодаря этому сотрудничеству наши военные уже скоро получат новые разведывательные и ударные дроны", - рассказал начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина активно начала заниматься разработкой и производством оружия.
Более того, вчера министр обороны Троэлс Лунд Поульсен заявил, что Дания планирует создать фонд для финансирования производства оружия в Украине. Он должен объединить инвестиции разных стран, чтобы расширить и ускорить производство.
В свою очередь глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал лучший способ нарастить военную помощь Силам обороны. Он заявил, что это - покупка оружия для бойцов у украинских производителей.
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