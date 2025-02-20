В Украине начали инвентаризацию жилья для нужд переселенцев

Для проведения всеукраинской инвентаризации жилья Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже передал около 26 тысяч объектов, которые потенциально могут быть использованы для обеспечения жилищных потребностей украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

После их аудита установят, что нужно сделать, чтобы их обустроить в качестве жилья для проживания внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, в Украине уже фактически началась всеукраинская инвентаризация жилья, цель которой - найти объекты, которые можно будет использовать для переоборудования в жилой фонд для переселенцев, а в дальнейшем и для создания фонда социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду.

"Мы сейчас подошли к практической реализации Закона 4080-IX, который подготовила Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Закон предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости, которую потенциально можно будет использовать для жилищных нужд граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - отметила Шуляк.

Она отметила, что ФГИУ передал информацию о более 26 тысяч объектов жилого фонда, которые могут быть использованы для размещения ВПЛ. Также уже предоставлены в аренду помещения общежитий в нескольких городах страны. Сейчас сформирован перечень объектов недвижимости, требующих ремонта, идут поиски доноров для финансирования ремонтных работ в помещениях государственной собственности, которые можно использовать для временного проживания ВПЛ.

"По итогам такой инвентаризации будет создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние. Сейчас наша задача - найти объекты, которые находятся как на балансе государства, так и на балансе общин, которые можно использовать в качестве социального жилья для нужд ВПЛ. То, что находится в государственной собственности, нужно передать в коммунальную", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что некоторые общины уже начали инвентаризацию проблемной собственности: объектов с неустановленными владельцами, имущества подсанкционных лиц и коллаборационистов, заброшенных школ, садиков, больниц и недостроев. При этом, государство уже имеет успешный опыт проведения инвентаризации такого плана - перед войной таким образом провели инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры - недостроенных школ, садиков и тому подобное.

"После ее проведения все объекты мы разделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности - более 70%, далее шли объекты, возведенные на 50-70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%). Из них мы выделили те, которые имели высокую степень завершенности, затем посчитали стоимость их достройки, внесли в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ. Такой же подход нужно использовать и с объектами жилищного строительства. Как показала практика, он эффективен. Поэтому нужно обязать органы местной власти начать именно с инвентаризации всех долгостроев", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что в лучшем случае 50% украинских территориальных общин обладают исчерпывающей информацией о количестве имущества, которое у них на балансе. Не проведенная должным образом инвентаризация коммунальной собственности подпитывает коррупцию и делает невозможным более быстрое внедрение механизма социального жилья.

Народный депутат привела удачный пример Долинской громады на Кировоградщине, где были недостроенные дома в государственной собственности.

"Они смогли взять их на баланс коммунальной собственности, достроить и предоставить ключи от квартир нашим военнослужащим. То есть когда есть желание у местной власти, конечно, можно сделать все", - резюмировала Елена Шуляк.