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В Украине развернули уже почти 5 тысяч "Пунктов несокрушимости": как их найти

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 05:00
В Украине развернули уже почти 5 тысяч "Пунктов несокрушимости": как их найти Фото: как найти "Пункты несокрушимости" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В связи с полномасштабным вторжением России и ударами по объектам энергетики по всей территории Украины продолжают развертывать "Пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, на сегодняшний день на территории Украины развернуто уже почти 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". Каждый день эта цифра растет.

"Уже почти 5000 "Пунктов несокрушимости" готовы обогревать наших граждан... "Пункты несокрушимости" - это места организованные властями, имеющие генераторы, интернет, чай, кофе, аптечку, места для отдыха. "Пункты несокрушимости" ответственного бизнеса дают возможность подзарядить гаджеты", - сказал Тимошенко.

Где искать "Пункты несокрушимости"?

О ближайшем "Пункт несокрушимости" в вашем районе можно узнать на этом сайте. Обычно они организуются в зданиях образования, областных и районных военных администрациях, органах местного самоуправления и т.д.

Сколько людей может приютить "Пункт несокрушимости"?

"Пункт несокрушимости" это место для кратковременного одновременного пребывания от 40 до 500 человек.

В случае длительного аварийного отключения электроэнергии, "Пункты несокрушимости" станут островком безопасности, стабильности и тепла, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.

Напомним, что власти работают над тем, чтобы каждый "Пункт несокрушимости" обеспечить "Старлинком".

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